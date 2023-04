Benfica-Estoril: Jogo de muitos nervos

Os ânimos estiveram bastante acesos junto aos bancos de suplentes, tendo o preparador físico do Estoril, Maurício Vaz, sido expulso na altura em que o árbitro Rui Costa via pelas imagens do VAR se Tiago Araújo cometera penálti sobre João Mário.

Mas as picardias começaram na altura em que Aursnes ficou a reclamar castigo máximo por falta de Tiago Araújo. Gerou-se alguma confusão com elementos do banco estorilista a trocarem argumentos com Luisão e Ricardo Lemos, diretor de comunicação para o futebol do Benfica. Já no final, Rafa e Francisco Geraldes estiveram picados, com João Carvalho a apaziguar a zanga.