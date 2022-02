Benfica estranha 'silêncio do VAR' e pede: «É por isso tempo de tornar públicos os áudios»

As críticas às arbitragem do Benfica-Gil Vicente ( 1-2 ) começaram logo após o apito final do encontro, com Nélson Veríssimo Rui Costa a apontarem o dedo ao trabalho da equipa liderada por Artur Soares Dias. Esta quinta-feira, as críticas prosseguiram na News Benfica."Artur Soares Dias voltou a ter mais uma noite infeliz a apitar o Benfica. Desta vez, acreditou ter visto uma falta que não existiu para anular um golo ao Benfica, que daria vantagem no marcador aos 7 minutos. Desta vez, também não lhe terá parecido existir um penálti que existiu realmente sobre Otamendi, aos 43 minutos. Poderíamos estar aqui a falar de um empate na partida ainda antes do intervalo. Estranha-se o silêncio do VAR, acometido, uma vez mais na Luz, de uma letargia que já assistimos noutras partidas. Sim, admite-se que possa ter havido uma falha na comunicação ou até mesmo uma determinada interpretação que importa dar a conhecer. É por isso tempo de tornar públicos os áudios entre o VAR e o árbitro para que todos entendamos o que realmente se passou. Ninguém quer que os adeptos fiquem com a ideia, errada, por certo, de que o árbitro Artur Soares Dias e o VAR Hugo Miguel tenham vindo à Luz com o propósito de impedir o Benfica de ganhar", pode ler-se na newsletter do clube da Luz.