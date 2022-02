Benfica explica condições de venda de bilhetes para o Bessa

O Benfica coloca amanhã à venda os bilhetes para o encontro com o Boavista, sexta-feira, no Bessa, e explicou as condições. Os encarnados confirmam que "só foram disponibilizados (...) bilhetes para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos", o que já motivou protesto dos Diabos Vermelhos , mas sublinhou que a identificação já é feita."Para o jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin, a realizar-se no estádio do Bessa XXI, só foram disponibilizados ao SL Benfica bilhetes para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos.Considerando que constitui requisito legal, os títulos de acesso às ZCEAPA serem nominais (nome e CC), este facto, em si, não altera as condições de venda em vigor, pois de acordo com a política de venda de títulos de ingresso do SL Benfica, todos os títulos de acesso a recintos desportivos, quer na condição de visitados, quer de visitantes, já carecem de informação de nome e cartão de cidadão do titular.De modo a dar cumprimento ao requisito legal, no caso dos títulos de ingresso para as ZCEAPA, os dados terão de ser partilhados com o promotor do espetáculo desportivo com vista à emissão do título de ingresso.Aquando do acesso ao recinto desportivo, os assistentes de recinto desportivo e/ou as forças de segurança, podem verificar, de forma aleatória, proporcional e não discriminatória, a correspondência da identidade do espetador com a que consta no título de ingresso, designadamente consultando o documento de identificação civil."