Benfica expressa apoio a Nicolía e lamenta que autores não sejam banidos de espaços desportivos

O Benfica recorreu ao seu site oficial para expressar apoio a Carlos Nicolía, na sequência do post do jogador argentino nas redes sociais , e aproveitou o comunicado para lamentar a situação e também o facto de os autores dos factos relatados pelo seu hoquista "não sejam identificados e, definitivamente, impedidos de frequentar espaços desportivos.""O Sport Lisboa e Benfica expressa total solidariedade para com o seu jogador Nicolía, uma vez mais insultado, desrespeitado enquanto homem, atleta e pai.O Sport Lisboa e Benfica lamenta que os autores destes sucessivos atropelos à dignidade humana e aos valores do desporto não sejam identificados e, definitivamente, impedidos de frequentar espaços desportivos.Não é este o desporto que pretendemos nem é desta forma que dignificamos a modalidade, os seus intervenientes e o espetáculo que queremos oferecer aos adeptos."