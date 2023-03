Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica expressa "profundo pesar" pela morte de Rui Nabeiro e agradece dedicação ao clube Sócio 4696, o empresário é recordado como "uma inspiração para todos"





Rui Nabeiro com Eusébio no Estádio da Luz em abril de 2011 no Benfica-FC Porto

• Foto: Arquivo/Francisco Paraíso