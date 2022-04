Benfica fala em "escandalosa decisão do VAR": «Pelo menos 12 pontos sonegados esta época»

Através da conta de Twitter para a comunicação social, o Benfica criticou a arbitragem do jogo com o Famalicão (0-0), nomeadamente o lance da mão de Alex Nascimento aos 81', em que as águias pediram penálti - António Nobre e o VAR mandaram seguir. Em dois tweets, os encarnados fazem a comparação entre a jogada de hoje e outra no Sporting-Vizela, apitado pelo mesmo árbitro da partida deste sábado."Mais uma escandalosa decisão do VAR na Luz. Pelo menos 12 pontos sonegados esta temporada. Afinal, para que serve o VAR? Prejudicar o Benfica?", atiraram as águias naquela rede social, onde mostram o lance desse jogo em Alvalade.