Benfica fala em "noite de vale tudo" no dérbi de futsal: das "intimidações" ao jogador ferido

O Benfica emitiu um comunicado a propósito do dérbi de futsal que ontem teve lugar no Pavilhão João Rocha e que foi marcado por incidentes nas bancadas. Os encarnados falam numa "arbitragem enviesada", reprovam o comportamento dos adeptos do Sporting, lamentam a carga policial sobre os adeptos do Benfica e criticam a cobertuda do jogo feita pelo Canal 11. O Sporting venceu o jogo, por"O que se passou esta noite no Pavilhão João Rocha envergonha o Futsal, a Federação, os responsáveis pela arbitragem e os adeptos do Sporting. Uma lamentável noite de 'Vale Tudo' que em nada dignifica a modalidade e o espírito desportivo que deve sobrepor-se a qualquer rivalidade.Vamos por partes.1 - Num jogo extremamente equilibrado, a arbitragem voltou a assumir um protagonismo que se repudia. Vários lances de análise clara foram decididos em sentido contrário, com sistemático prejuízo para o Benfica. O cúmulo de uma arbitragem enviesada está expresso no quarto golo do Sporting, com o nosso jogador Robinho a ser empurrado pelas costas sem que fosse assinalada qualquer falta.2 - Num jogo com duas grandes equipas de Futsal assistimos a um coro arruaceiro de insultos, provocações e intimidações que duraram a partida toda. Como é que, mais uma vez, os adeptos do Sporting partem o vidro que está por detrás do banco de suplentes do Sport Lisboa e Benfica, ferindo inclusive um dos nossos jogadores? Cumpre-nos igualmente perguntar: este comportamento e os constantes insultos por parte dos adeptos do Sporting vão ficar uma vez mais impunes?3 - Reprovável a carga policial sobre os adeptos do Benfica. O Clube vai requerer às autoridades competentes explicações quanto aos fundamentos que levaram a esta decisão gravosa para com a integridade física dos nossos adeptos.Uma última palavra para a transmissão televisiva do Canal 11. Sem repetições, sem imagens e sem comentários no momento quanto a tudo o que acima foi referido, em contraponto com outros comentários que não dignificam em nada o desporto."