Benfica fala em "objetivos intactos" após derrota com o FC Porto: «Persistimos focados»

O Benfica deixou este domingo uma mensagem de confiança na sequência da derrota com o FC Porto, por 2-1 , sábado na Luz."Persistimos focados nos objetivos definidos. A luta pelo título continua e na terça-feira já há novo jogo, mas da Liga dos Campeões ante o Inter, numa eliminatória que se adivinha muito exigente e que queremos passar", pode ler-se na newsletter diária.O Benfica lidera com 71 pontos e o FC Porto está em 2.º com 64. Terça-feira, as águias defrontam o Inter Milão na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.