Benfica favorito na receção ao Sp. Braga segundo a 'Solverde.pt'

O Benfica é dado como favorito para o duelo com o Sp. Braga, agendado para as 20:30 horas de sábado, no Estádio da Luz.

De acordo com a 'Solverde.pt', casa de apostas e casino online, as águias têm 64% de probabilidade (odd 1.57) de vencer o embate com os arsenalistas, que reúnem 18% de probabilidade de levar os três pontos da Luz (odd 5.50). Posto isto, o segundo resultado mais provável é o empate. Segundo a mesma fonte, é provável que as ambas as equipas marquem no duelo da ronda 31 da Liga Bwin.

Recorde-se que na primeira volta o Benfica também era favorito a vencer (62.5%), mas acabou por perder por 3-0 com os arsenalistas, um resultado que tinha apenas 1.5% de probabilidade de acontecer.

Face à sequência de resultados negativos no campeonato (derrotas com FC Porto e Chaves nas rondas 27 e 28 da Liga Bwin), as águias passaram de ter 97% de probabilidade (odd 1.03) de se sagrarem campeãs para 'apenas' 85% (odd 1.18). Enquanto que o FC Porto aumentou as suas probabilidades em renovar o título de campeão - há um mês, os dragões reuniam apenas 8% de probabilidade de vencer o campeonato (odd 12) e hoje têm 22% de probabilidade (odd 4.50).