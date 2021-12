Benfica faz parceria com clube brasileiro Coimbra Sports por sete anos

O Benfica anunciou esta quinta-feira que estabeleceu uma parceria com o clube brasileiro Coimbra Sports para os próximos sete anos "no âmbito do projeto de internacionalização das Escolas do Benfica". Desta forma os técnicos Alfredo Almeida (coordenador) e Marco Almeida (treinador) irão passar a estar em permanência no Brasil e a eles irá juntar-se um terceiro elementos em 2022.O presidente das águias, Rui Costa, enalteceu a importância deste projeto que visa, em grosso modo, identificar e recrutar talento e implementar a metodologia de treino Benfica. "Vai ao encontro do que é o nosso projeto internacional, com parcerias em vários países e com clubes onde possa haver talento. Neste caso é a abertura de uma porta importante no Brasil, país onde há muito talento. Interessa ao Benfica avançar nesta área internacional para zonas onde possa estar mais perto do talento", sustentou o líder dos encarnados em declarações à BTV sobre a parceria com o emblema de Belo Horizonte.