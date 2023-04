Benfica faz participação contra Pinto da Costa ao Conselho de Disciplina

O Benfica informou esta sexta-feira na sua newsletter diária que fez uma nova participação ao Conselho de Disciplina, agora visando Pinto da Costa. O presidente do FC Porto, recorde-se, disse acreditar na conquista do título"O Sport Lisboa e Benfica informa que fez uma participação no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa às declarações do Presidente do FC Porto tornadas públicas na quarta-feira, dia 19 de abril. Declarações que visam condicionar as arbitragens neste final de Campeonato e que, não tendo merecido ação do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica", escreveram os encarnados.Recorde-se que o Benfica já tinha feito uma participação semelhante visando Sérgio Conceição e Vítor Baía.