Benfica faz proposta por médio do Lyon, avança o 'L'Équipe'

O 'L'Équipe' avança esta segunda-feira que o Benfica fez uma proposta por Houssem Aouar, médio do Lyon. Os valores não foram revelados.Segundo a mesma fonte, o francês - que tem estado ausente dos últimos jogos devido a um problema no tornozelo - está de saída da equipa orientada por Peter Bosz, mas a sua preferência é uma transferência para Inglaterra, numa altura em que alguns clubes da Premier League também estão interessados no jogador.Aouar, recorde-se, foi oferecido ao Benfica no início de julho