Benfica faz treino aberto no estádio da Luz no domingo

Schmidt pede aos adeptos do Benfica para aparecerem no domingo no estádio da Luz Schmidt pede aos adeptos do Benfica para aparecerem no domingo no estádio da Luz

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt não abandonou a primeira conferência de imprensa como treinador do Benfica sem deixar uma boa notícia a todos os adeptos encarnados. Antes de sair da sala de imprensa no estádio da Luz, o treinador alemão das águias revelou que o clube vai realizar uma sessão de treino aberto ao público no próximo domingo, dia 3 de julho."Convido todos os benfiquistas para que no próximo domingo venham ver o nosso treino aberto, no Estádio da Luz. Domingo será uma boa oportunidade para estarmos juntos e começarmos a criar uma conexão entre equipa e adeptos", disse o técnico alemão, na última declaração na conferência de imprensa.As horas para o arranque desta sessão no estádio da Luz não foram adiantadas por Schmidt.