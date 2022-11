Benfica faz treino ligeiro no hotel em Haifa

Os jogadores convocados por Roger Schmidt para o encontro com o Maccabi Haifa fizeram hoje de manhã um ligeiro treino de ativação no hotel onde estão instalados.Os encarnados chegaram ao hotel ontem à noite, perto da meia-noite. Aterraram em Telavive e seguiram de autocarro até Haifa.O Benfica defronta o Maccabi Haifa no Estádio do Sammy Ofer, já com bilhetes esgotados, na última jornada do grupo H da Liga dos Campeões, a partir das 20h00 (22h00 locais). São esperados perto de 500 adeptos dos encarnados.Vlachodimos, Helton Leite e Leo Kokubo;Bah, Gilberto, António Silva, Otamendi, João Victor, Lucas Veríssimo, Brooks, Grimaldo e Ristic;Florentino, Aursnes, Paulo Bernardo, João Mário e Chiquinho;Diogo Gonçalves, Rafa, Petar Musa, David Neres, Rodrigo Pinho, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.