Benfica fecha pagamento de Enzo Fernández ao River Plate em 2024

A direção do River Plate deu a conhecer os contornos do negócio que levou à transferência de Enzo Fernández para o Benfica, detalhando os prazos de pagamento por parte do clube português.Os encarnados, que adquiriram 75 por cento do passe por 10 milhões de euros, mais 8 por objetivos, já saldaram 5 milhões, sendo que os restantes serão pagos em duas parcelas: a primeira, de 2,5 milhões, a 31 de agosto em 2023, a segunda, do mesmo valor, a 28 de fevereiro de 2024, segundo o clube argentino.