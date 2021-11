Benfica fecha preparação para o jogo com o Bayern Munique

O Benfica realizou esta segunda-feira no Seixal o último treino de preparação para o jogo com o Bayern Munique, marcado para terça-feira às 20 horas. Taarabat, André Almeida, Lázaro, Seferovic, Gil Dias, Rodrigo Pinho (que não volta a jogar mais esta temporada) foram as baixas.





Às 14 horas, Jorge Jesus fará a antevisão da partida da Champions em conferência de imprensa, seguindo-se a viagem para Munique.No encontro realizado na Luz, o Benfica perdeu por 4-0.