Benfica fecha preparação para o jogo com o PSV

O Benfica fez esta terça-feira o último treino antes do jogo com o PSV, uma partida referente à 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões que se disputa amanhã, na Luz, às 20h00.





No Seixal Jorge Jesus contou com 27 jogadores, incluindo os quatro guarda-redes. Ferro, Vertonghen, Darwin e Seferovic foram as baixas.O treinador faz a antevisão da partida hoje, às 14 horas.