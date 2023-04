Apesar de ter dito adeus à Liga dos Campeões nos quartos-de-final - ao ser eliminado pelo Inter Milão -, o Benfica deixa as provas da UEFA esta temporada com um encaixe recorde. Contas feitas, o emblema da Luz embolsa 72,6 milhões de euros, uma verba que supera os 65,4M€ da época passada, que era até então o registo máximo do clube.Ainda assim, esta não é a primeira vez que um clube português ultrapassa a fasquia dos 70 milhões de euros. Em 2020/21, o FC Porto caiu nos 'quartos', eliminado pelo Chelsea, e a participação na principal prova europeia de clubes fez entrar nos cofres da SAD de Pinto da Costa 73,7 milhões de euros, como se assinala no relatório e contas dos azuis e brancos.