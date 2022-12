Benfica forçado a ganhar hoje para estar nos 'quartos' da Allianz Cup

O Benfica está obrigado a ganhar ao Moreirense para passar aos quartos-de-final da Allianz Cup já que ambas as equipas estão empatadas na liderança do Grupo C, com seis pontos fruto de duas vitórias cada. Apesar de a diferença de golos ser igual (três positivos), os cónegos marcaram por seis vezes enquanto os encarnados só balançaram as redes adversárias por cinco ocasiões.Refira-se que o Moreirense, líder da Liga Sebseg, só sofreu duas derrotas em 18 jogos, sendo que uma delas foi precisamente diante do Benfica B (1-2). Quem seguir em frente já sabe que recebe o Arouca no próximo dia 22.