Benfica formaliza saída de Gedson

Depois de ontem o Besiktas ter oficializado a chegada de Gedson Fernandes , esta manhã foi a vez do Benfica formalizar a saída do médio português."O Sport Lisboa e Benfica informa que o Besiktas, da Turquia, formalizou e concluiu os procedimentos processuais para a transferência a título definitivo do futebolista Gedson. O contrato firmado pelos dois clubes tem efeito a partir deste 1 de julho de 2022. Gedson esteve cedido por empréstimo ao Rizespor durante a segunda parte de 2021/22. Formado no Benfica Campus, o centrocampista realizou quatro partidas pela equipa principal das águias na última temporada (2021/22). Recorde-se que, por empréstimo do SL Benfica, Gedson representou o Tottenham, de Inglaterra, no segundo semestre de 2019/20 e no primeiro da época seguinte. Depois, na segunda metade de 2020/21 e até ao final da mesma, foi cedido ao Galatasaray, da Turquia", lê-se no comunicado divulgado pelas águias.