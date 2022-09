Benfica ganha quase 18 mil sócios num ano e tem "segundo melhor desempenho de sempre" nas quotizações

O Benfica fez aproximadamente 17 milhões de euros nas quotizações no último ano e alcançou o "segundo melhor desempenho" da história neste capítulo, como revelam as águias no Relatório e Contas do clube. É um crescimento de 5% em comparação com os cerca de 16,2 milhões de euros obtidos em 2020/21.Os encarnados também registavam mais 17.961 sócios a 30 de junho de 2022, o que significa um crescimento de 7,4% face ao período homólogo. Até aquela data, o Benfica contava com 262.026 sócios ativos.Após uma perda de aproximadamente mil sócios no ano anterior, o Benfica viu um crescimento no número de associados coincidente com "o aliviar das medidas restritivas motivadas pela pandemia e pelo regresso do público às competições desportivas."