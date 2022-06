Benfica ganha recurso e vê anulado castigo de jogo à porta fechada

O Benfica foi absolvido pelo Juízo Local Criminal de Lisboa de um castigo de jogo à porta fechada referente à temporada 2020/21. As águias haviam sido punidas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) em dezembro de 2020 devido ao apoio de grupos organizados de adeptos não registados, as denominadas claques ilegais. Na altura, devido à pandemia da Covid-19, os estádios não recebiam adeptos, pelo que a pena ficaria suspensa até que estes pudessem regressar aos recintos desportivos.Entre os argumentos da APCVD estavam notícias que davam conta da presença de Luís Filipe Vieira, em novembro de 2019, numa festa dos Diabos Vermelhos, tendo o antigo presidente do clube da Luz posado para o fotografia com um cachecol daquele grupo organizado de adeptos, à semelhança do que já tinha acontecido com outro dos No Name Boys.Contudo, o Benfica não concordou com a decisão do organismo e decidiu logo recorrer para o referido Tribunal, o qual deu agora, mais de um ano depois, razão às águias, dando conta que não se mostravam "preenchidas, em nenhuma das alegadas infrações, nem o elemento objetivo, nem o elemento subjetivo do tipo contraordenacional", pelo que "cumpria absolver o recorrente". Desta forma, o clube da Luz foi absolvido, tendo em conta que não terá sido possível provar o apoio "financeiro ou material" aos referidos grupos organizados de adeptos não inscritos.É importante sublinhar que este é um processo que chegou ao fim. A batalha judicial foi ganha pelo Benfica, pois a decisão já foi transitada em julgado, o que significa que o Ministério Público não decidiu recorrer para uma instância superior.