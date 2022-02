Benfica ganhou oito de 12 jogos caseiros com holandeses... mas nunca ao Ajax

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica tem um registo muito favorável na receção a clubes holandeses nas taças europeias, com oito triunfos em 12 jogos, mas nunca logrou bater o Ajax, que visita a Luz pela quarta vez.

Face ao conjunto de Amesterdão, que de desloca na quarta-feira a Lisboa para a primeira mão dos 'oitavos' da Champions, os encarnados somam dois empates e um desaire, sendo que os todos os resultados foram negativos nos respetivos contextos.

Em 1968/69, na segunda mão dos quartos de final, o Benfica até podia perder por um golo, na segunda mão dos quartos de final da Taça dos Campeões, mas acabou derrotado por 3-1, resultado conduziu a eliminatória para um jogo de desempate.

Três anos volvidos, e depois de um desaire nos Países Baixo por 1-0, frente aos então campeões europeus em título, o Benfica ficou-se por um 'nulo' e falhou, assim, o que seria a sexta final em 12 anos, depois de 1960/61, 61/62, 62/63, 64/65 e 67/68.

Em 2018/19, na fase de grupos da Champions, e depois de uma vitórias e duas derrotas, uma delas em Amesterdão, a equipa 'encarnada' estava obrigada a vencer em casa o Ajax para continuar na corrida aos 'oitavos', mas ficou-se por um empate 1-1.

Se os três embates caseiros com o Ajax não acabaram em triunfos do Benfica, dos restantes nove, o conjunto da Luz ganhou oito, sendo exceção o desaire por 2-1 com o PSV, na segunda mão dos 'quartos' da Taça das Taças de 1974/75, após 0-0 fora.

De resto, todas as equipas holandesas 'caíram' na Luz, a primeira das quais o Feyenoord, que, na Taça dos Campeões de 1962/63, a formação lisboeta venceu por 3-1, com golos de Eusébio, José Augusto e Santana, depois de já ter empatado a zero em Roterdão, qualificando-se pela terceira vez seguida para a final.

Entre as duas primeiras visitas do Ajax, o conjunto campeão europeu em 1969/70 voltou à Luz 1971/72e voltou a perder, agora na segunda mão dos 'quartos' da Taça dos Campeões: o resultado foi 5-1, com 'hat-trick' de Nené e 'bis' de Jordão.

Seguiu-se a derrota com o PSV Eindhoven, à qual o Benfica respondeu com seis triunfos consecutivos - até 'esbarrar' novamente no Ajax - o primeiro face ao Roda (1-0, 1995/96), o segundo perante o PSV (2-1, em 1998/99) e o terceiro com o Heerenveen (4-2 em 2004/05).

Em 2010/11, os encarnados voltaram a vencer o PSV Eindhoven, desta vez na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e com um verdadeiro festival argentino: 4-1, com golos de Aimar (37 minutos), Salvio (45 e 52) e Saviola (90+2).

Seguiu-se um 3-1 ao Twente, no 'play-off' de acesso à 'Champions' de 2011/12, com um 'bis' de Witsel e um tento de Luisão, e um 2-0 ao AZ Alkmaar, com 'bis' de Rodrigo, nos quartos de final da Liga Europa de 2013/14.

A receção do Benfica ao Ajax, que será a 13.ª a clubes holandeses, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está agendada para quarta-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa.