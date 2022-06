Benfica garante ao 'Sport' que caso de Grimaldo "está encerrado"

O Benfica garantiu ao jornal 'Sport' que o caso de Alejandro Grimaldo "está encerrado". Comoadiantou, o jogador foi afastado do plantel numa fase inicial depois de um caso de indisciplina no final da última temporada."O seu caso está encerrado e está totalmente integrado no plantel desde o primeiro dia de trabalho", garantiu fonte das águias ao diário catalão.O lateral-esquerdo espanhol foi presença notada no primeiro dia de trabalhos, às ordens de Roger Schmidt.Contudo, apesar de se exercitar com os restantes colegas, o jogador que tem contrato até 2023 tem a porta de saída da Luz aberta.