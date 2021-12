Benfica garante: «Jesus não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Benfica»

O Benfica acaba de divulgar um comunicado no qual garante o compromisso de Jorge Jesus com o clube, negando que o treinador tenha manifestado vontade de voltar ao Flamengo."O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes. Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura. (...)Jorge Jesus (...) não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se.