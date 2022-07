Benfica-Girona, em direto

há 1 horas 14:26

Penúltimo encontro até ao início oficial da época

Este é o penúltimo encontro do Benfica antes do primeiro teste a doer. Dentro de cerca de duas semanas os encarnados disputam 1.ª mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante do vencedor do duelo entre AEK Larnaca e Midtjylland no dia 2 de agosto (20h00). Antes, jogar-se-á a Eusébio Cup no Estádio da Luz, a 26 (20h00).