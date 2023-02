Benfica ignora Enzo na eleição do golo do mês

O Benfica colocou a votação no site oficial doze dos treze golos que a equipa marcou em janeiro, sendo que ignorou na eleição do golo do mês o remate certeiro de Enzo Fernández na Póvoa de Varzim, nos 'oitavos' da Taça de Portugal.O médio argentino, que se transferiu entretanto para o Chelsea, apontou o 2-0 diante do Varzim, tendo batido no emblema das águias que tinha ao peito e feito um gesto a apontar para o relvado dando a entender que iria ficar no clube.João Mário (4), Gonçalo Ramos (3), Grimaldo (2), Aursnes, Guedes e Musa são assim os candidatos graças aos golos que festejaram nos jogos com Portimonense, Varzim, Sporting, Santa Clara, Paços de Ferreira e Arouca.