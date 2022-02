Benfica ilibado de pagar 1,8 milhões de euros à Wistfulness

O Benfica foi ilibado do pagamento dos 1,8 milhões de euros reclamados pela Wistfulness. A empresa foi notificada da decisão esta terça-feira e já adiantou a Record que vai recorrer.A Wistfulness começou a prestar serviços ao Benfica em 2009 e reclamava dividendos de vários processos que intermediara, tentando provar em tribunal que as águias já não faziam qualquer pagamento por este trabalho há vários anos. O processo tinha dado entrada no dia 7 de abril de 2020 no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.