Benfica incluiu reforços e vários miúdos nos inscritos para fase a eliminar da Liga dos Campeões: veja a lista

A UEFA já revelou no site oficial a lista enviada pelo Benfica de jogadores elegíveis para a fase a eliminar da Liga dos Campeões. Sem surpresas, as águias incluem os três reforços contratados em janeiro: o português Gonçalo Guedes, o norueguês Andreas Schjelderup e o dinamarquês Casper Tengstedt.Em sentido contrário, saíram da lista Helton Leite, João Victor, Brooks, Enzo Fernández, Gil Dias, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho e Henrique Araújo. Todos deixaram o clube da Luz na janela de transferências de janeiro. Martim Neto, a contas com uma lesão prolongada , também cai dos possíveis utilizáveis por Roger Schmidt.Os jovens Cher N'Dour, João Neves, Zan Jevsenak, Gerson Sousa, Henrique Pereira, Pedro Santos e Luís Semedo constam da Lista B entregue pelo Benfica à UEFA. Qualquer um deles, tem sido escolha regular na equipa B das águias.Refira-se que os encarnados defrontam nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões os belgas do Club Brugge. A primeira mão está agendada para 15 de fevereiro, na Bélgica. A segunda mão ocorre a 7 de março, na Luz.Samuel Soares, Vlachodimos, Leo Kokubo* e André Gomes*;Lucas Veríssimo, Gilberto, Grimaldo, Bah, Ristic, Otamendi, António Silva* e Morato*.Fredrik Aursnes, João Mário, Chiquinho, Cher N'Dour*, João Neves*, Zan Jevsenak* e Florentino.David Neres, Rafa Silva, Petar Musa, Gonçalo Ramos*, Gerson Sousa*, Henrique Pereira*, Pedro Santos*, Luís Semedo*, Julian Draxler e Diego Moreira*.*Jogadores que integram a lista B