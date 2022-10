Benfica informa que bilhetes para jogo com a Juventus já estão à venda no mercado secundário

O Benfica informou, esta quinta-feira, que já se encontram disponíveis bilhetes para o jogo da Liga dos Campeões com a Juventus no mercado secundário, que diz respeito aos lugares colocados à venda pelos sócios do clube com Red Pass Total.As águias explicam ainda que os ingressos estarão à venda no site do clube, assim como na loja oficial e nas casas do Benfica.O encontro entre Benfica e Juventus, da 5.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, disputa-se na próxima terça-feira, dia 25, pelas 20 horas no Estádio da Luz.