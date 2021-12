Benfica informa que vai pagar salários até que Jorge Jesus encontre um novo clube

Depois de dar, o Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado a dar conta da saída de Jorge Jesus, acrescentando que o clube vai pagar os salários do treinador e da sua equipa técnica até que o treinador encontre um novo projeto profissional."O Sport Lisboa e Benfica informa que, de comum acordo entre as partes, Jorge Jesus já não é treinador do Benfica.A Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro. Mais acrescenta que cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional.Nélson Veríssimo assume hoje as funções de treinador da equipa principal do Benfica até ao final da temporada."