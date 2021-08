Benfica inicia esta terça-feira a venda de bilhetes para o jogo com o Arouca

O Benfica anunciou esta segunda-feira que a venda de bilhetes para a receção ao Arouca, jogo da segunda jornada da Liga Bwin 2021/22, terá início amanhã [terça-feira], com os sócios detentores de Red Pass e com as quotas em dia a terem prioridade no momento da compra. Os preços variam entre os 20 e os 50 euros.





Já os sócios sem Red Pass também terão acesso a um número limitado de bilhetes em cada umas das partidas a realizar no Estádio da Luz.Recorde-se que os critérios de lotação dos estádios para o mês de agosto, definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS), estão limitados a 33 por cento da ocupação total dos recintos desportivos.- O ranking de Sócios com Red Pass, do número 15 251 ao 30 500, terá prioridade e garantia de compra de bilhete na terça-feira, 10 de agosto, a partir das 10h00;- Os restantes Sócios com Red Pass terão acesso a comprar, a partir das 10h00 de quarta-feira, 11 de agosto, a quantidade de bilhetes que sobrarem, não estando os mesmos garantidos;- Na quinta-feira, 12 de agosto, a partir das 10h00, será colocado à venda um lote limitado de bilhetes para Sócios com quotas em dia;- Na sexta-feira, 13 de agosto, a partir das 10h00, será aberta a venda de bilhetes ao público em geral.- Certificado de Vacinação;- Certificado de Testagem:- Comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores;- Comprovativo de realização de teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 48 horas anteriores;- Certificado de Recuperação;- Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem para acesso a locais ou estabelecimentos, para participar em eventos e para efeitos de circulação.