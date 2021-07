25.06.2021

Quatro jogadores entregues ao departamento médico

São quatro os jogadores entregues ao departamento médico: André Almeida (submetido a cirurgia por rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Lucas Veríssimo (lesão muscular na face posterior da coxa direita), Darwin (submetido a artroscopia no joelho direito) e Rodrigo Pinho (submetido a artroscopia no joelho esquerdo).