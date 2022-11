Benfica interessado na situação de Vitinho, avançam brasileiros

O portal brasileiro Globoesporte adianta esta quarta-feira que o Benfica é uma das equipas interessadas na situação de Vitinho, avançado de 23 anos que se encontra cedido pelo Dínamo Kiev ao Athletico Paranaense até junho do próximo ano - num acordo na altura feito ao abrigo da autorização dada pela FIFA para transferências de jogadores que atuam na Rússia e Ucrânia.De acordo com a referida publicação, a equipa de Curitiba tenciona avançar para a contratação do jogador em definitivo (pese embora ainda ter vínculo de empréstimo até meados de 2023) e é nesse sentido que surge a informação do interesse encarnado, mas também de Sevilha e Ajax.Vitinho, refira-se, foi contratado pelo Dínamo ao mesmo Athletico em 2021 a troco de 6 milhões de euros, tendo na altura assinado contrato até 2026. Atuou em apenas 13 encontros pelos ucranianos (marcou 3 golos), antes de voltar em abril ao seu país natal, para disputar 35 jogos e marcar 2 golos.