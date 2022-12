Benfica já apresentou proposta por Jhon Durán, avançam italianos

O portal italiano Calciomercato adianta esta segunda-feira que o Benfica já apresentou uma proposta formal junto do Chicago Fire tendo em vista a contratação do jovem avançado colombiano Jhon Durán.De acordo com a referida publicação, as águias terão colocado em cima da uma oferta de 10 milhões de euros, com mais 5M€ em variáveis, um valor que, ainda assim, está aquém dos 20M€ que o emblema da Major League Soccer estará a pedir pela sua jovem promessa de 19 anos.Durán, refira-se, chegou no início deste ano ao Chicago Fire proveniente do Envigado (por 1,7M€), tendo desde então marcado 8 golos e feito 6 assistências em 28 partidas disputadas entre Major League Soccer e US Open Cup.