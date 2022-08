Benfica já colocou à venda bilhetes para o jogo da 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica colocou esta quinta-feira à venda os bilhetes para o jogo da 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, frente ao Dínamo Kiev, no Estádio da Luz.Os preços fixam-se nos 15 euros para sócios e em 25 euros para o público em geral.Recorde-se que as águias estão em vantagem na eliminatória, após terem vencido a equipa ucraniana por 2-0, na Polónia.