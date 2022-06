O Benfica vai entrar na Liga dos Campeões feminina diante do Hajvalia, do Kosovo, no dia 18 de agosto, segundo ditou o sorteio realizado esta sexta-feira. As encarnadas, bicampeãs nacionais, enfrentam as campeãs kosovares na meia-final da Ronda 1 numa eliminatória que será disputada a uma só mão, em local a definir.Se vencer este jogo, a equipa portuguesa defronta depois o vencedor do FC Twente-Agarista CSF Anenii Noi 2020, na rota de apuramento para a Ronda 2 de acesso à fase de grupos, eliminatória que, então, será discutida a duas mãos.O team manager da equipa feminina de futebol, Luís Batista, comentou o resultado do sorteio, em declarações à BTV. "Apenas conhecemos o FC Twente, adversário que defrontámos na época passada na Ronda 2. Vamos com ambição e no desconhecido, mas o objetivo é claro! Foi um sorteio que ditou um cabeça de série [no grupo 8 da Ronda 1] que conhecemos, sabendo que, passando, vamos ter uma final competitiva", considerou.