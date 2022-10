Benfica já conhece árbitro para jogo com a Juventus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA nomeou o sérvio Srdjan Jovanovic, internacional desde 2015, para ajuizar o encontro de terça-feira entre o Benfica e a Juventus, da 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, uma partida que terá lugar no Estádio da Luz, a partir das 20h00.Jovanovic, de 36 anos, será auxiliado pelos compatriotas Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, enquanto Momcilo Markovic vai exercer a função de quarto árbitro.O inglês Chris Kavanagh estará no papel de videoárbitro (VAR), assistido pelo alemão Marco Fritz (AVAR).