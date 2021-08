Benfica já conhece possíveis adversários para o playoff da Champions

O Benfica vai defrontar os holandeses do PSV Eindhoven ou os dinamarqueses do Midtjylland no playoff da Liga dos Campeões, caso elimine o Spartak Moscovo na 3.ª eliminatória da Champions.





Se conseguirem superar os comandados de Rui Vitória, os encarnados vão começar o playoff em casa, a 17 ou 18 de agosto, com a segunda mão agendada para 24 ou 25, também deste mês.O Benfica defronta na próxima quarta-feira o Spartak Moscovo na primeira mão da terceira eliminatória, com o segundo encontro, na Luz, agendado para o dia 10.Os encarnados caíram face ao conjunto dos Países Baixos nos quartos de final da Taça das Taças de 1974/75 e na final da Taça dos Campeões de 1987/88, mas, depois, venceram em casa e empataram fora tanto na fase de grupos da Champions de 1998/99 como nos 'quartos' da Liga Europa de 2010/11, seguindo em frente.No primeiro duelo, em 1974/75, o Benfica conseguiu um positivo nulo em Eindhoven, em 5 de março de 1975, mas, na Luz, duas semanas depois, perdeu por 2-1, de nada valendo o tento de Humberto Coelho, que, aos 17 minutos, empatou a um.O segundo desaire foi bem mais doloroso, pois impediu os encarnados de conquistarem a sua terceira Taça dos Campeões e aconteceu no desempate por grandes penalidades, em Estugarda, na Alemanha, em 25 de maio de 1988, após 120 minutos sem golos.A formação comandada de Toni até marcou os cinco primeiros pontapés, por Elzo, Dito, Hajry, Pacheco e Mozer, mas Silvino não conseguiu parar Ronald Koeman, Kieft, Nielsen, Vanenburg, Lerby e Jansen e, ao 12.º, Veloso permitiu a defesa de Van Breukelen.No 'papel', foi empate, mas na prática, foi uma enorme oportunidade perdida para o 'tri', frente a um conjunto que o Benfica voltou a defrontar em 1998/99, em dois 'duelos' sem ser a eliminar, na fase de grupos da 'Champions'.Em jogos do Grupo F, a formação lusa venceu em casa por 2-1, com tentos de Nuno Gomes e João Vieira Pinto e, em Eindhoven, empatou a dois, com mais um 'bis' de Nuno Gomes, num jogo em que Ruud van Nistelrooy selou o 2-2 final aos 89 minutos.Numa altura em que só o primeiro conseguia o apuramento direto, portugueses (segundos, com oito pontos) e holandeses (terceiros, com sete) ficaram pelo caminho, sendo apurados os alemães do Kaiserslautern (primeiros, com 13).À pouco mais de uma década, em 2010/11, o Benfica logrou, finalmente, superar o PSV numa eliminatória, nos quartos de final da Liga Europa, que começou a encaminhar na Luz, numa vitória por claros 4-1, com quatro golos argentinos.Pablo Aimar, aos 37 minutos, Eduardo Salvio, aos 45 e 52, e Javier Saviola, aos 90+2, apontaram os tentos dos 'encarnados', enquanto Labyad faturou para os forasteiros, aos 80.No segundo jogo, ainda o último entre os dois conjuntos, em 14 de abril de 2011, Dzsudzsák, aos 17 minutos, e Lens, aos 25, ainda ameaçaram reverter a eliminatória, mas Luisão, aos 45+3, e Óscar Cardozo, aos 63, de penálti, apuraram o Benfica.Se pode encontrar o PSV pela quinta vez, caso elimine o Spartak Moscovo e encontre o Midtjylland, o conjunto da Luz enfrentará pela primeira vez os dinamarqueses.Nos seis anteriores embates face a conjuntos da Dinamarca, o Benfica seguiu sempre em frente e, no total, soma 12 vitórias e dois empates, enquanto o Midtjylland caiu perante o Sporting (2001/02) e o Vitória de Guimarães (2011/12).