Benfica já conta com internacionais que terminaram época mais tarde

O Benfica voltou hoje a contar com os internacionais Gonçalo Ramos, Otamendi, Yaremchuk, Vertonghen, Taarabt, Vlachodimos e Seferovic, que realizaram os habituais testes médicos de arranque na pré-época.

Os sete jogadores retomaram apenas hoje os trabalhos da equipa 'encarnada', depois de terem acabado mais tarde a época de 2021/22, então devido a compromissos nas respetivas seleções, já em junho.

O restante plantel, com um leque alargado a 29 atletas, apresentou-se em 25 de junho, também com os habituais exames médicos e testes físicos, e já no último domingo o novo treinador, o alemão Roger Schmidt, promoveu um treino aberto.

Na ocasião, mais de 20 mil adeptos ocuparam hoje os dois pisos inferiores do Estádio da Luz, em Lisboa, para assistirem ao treino da equipa da I Liga de futebol, no qual o plantel realizou uma 'peladinha'.

Ausentes estiveram o central Lucas Veríssimo, ainda a recuperar da lesão sofrida em 2021 e que o fez perder quase toda a anterior época, e os internacionais que agora se apresentaram.

A pré-temporada das 'águias' prossegue com o estágio entre sexta-feira e 14 de julho no St. George's Park, em Burton, em Inglaterra, onde os 'encarnados' disputam já no sábado um particular com o Reading.

Entre 15 e 17 de julho, a equipa irá disputar o Troféu do Algarve, frente aos franceses do Nice e aos ingleses do Fulham, respetivamente, numa preparação que prevê também um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup diante do Newcastle, em 26 de julho.

A época do Benfica iniciou-se mais cedo, com a necessidade da equipa em preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (02/03 e 09 de agosto), com a I Liga a arrancar no fim de semana de 06/07 de agosto.