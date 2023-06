Benfica já decidiu que vai dispensar Luís Castro e Filipe Coelho

Luís Castro e Filipe Coelho, que na última temporada foram treinadores, respetivamente, da equipa B e dos juniores do Benfica, vão cessar funções no clube da Luz.sabe que ambos os técnicos já foram informados que não estão nos planos da formação encarnada para a próxima temporada.Tal como o nosso jornal já havia dado conta, este desfecho era expectável para Luís Castro, depois de Rui Costa ter convencido Nélson Veríssimo a regressar para a formação secundária, o que deverá ser oficializado nos próximos dias. Agora, também é certo que Filipe Coelho, técnico com longo percurso ao serviço das águias, irá ter de abraçar um novo projeto, pois deixou de contar para os responsáveis da formação das águias.Luís Castro, de 43 anos, esteve quatro temporadas no Benfica, tendo passado pela equipa de juniores, Sub-23 e nos bês do Benfica. No entanto, foi na temporada 2021/22 que teve o seu momento de maior glória, quando conduziu as águias à conquista da Youth League e da Taça Intercontinental, títulos há muito ambicionados na Luz. Uma temporada depois, está de saída, da Luz.A ligação de Filipe Coelho às águias é bem mais longa. Foi na época 2006/07 que entrou no Seixal, onde ficou até agora, com algumas pausas pelo meio. Passou por praticamente todos os escalões, até ter a oportunidade de liderar os juniores na última temporada. O quarto lugar no campeonato não convenceu os responsáveis do clube da Luz que, agora, o empurram para fora da formação.