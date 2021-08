Benfica já definiu os critérios de venda de bilhetes para receção ao Spartak

O Benfica anunciou esta quarta-feira os critérios para a venda de bilhetes para o Benfica-Spartak, que se vai realizar no Estádio da Luz a 10 de agosto.





Esta quarta-feira, Moscovo as águias venceram por 2-0. O ranking de Sócios com Red Pass, do número 1 ao 15 250, terá prioridade e garantia de compra de bilhete na quinta-feira, 5 de agosto, a partir das 10h00;Os restantes Sócios com Red Pass terão acesso a comprar, a partir das 10h00 de sexta-feira, 6 de agosto, a quantidade de bilhetes que sobrarem, não estando os mesmos garantidos;Sábado e domingo, 7 e 8 de agosto, a partir das 10h00, será colocado à venda um lote limitado de bilhetes para Sócios sem Red Pass com quotas em dia.