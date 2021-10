Benfica já está no Norte: águias viajaram de avião para o Porto

A equipa do Benfica já se encontra em Gaia, onde pernoita antes do encontro com o Vizela. Os encarnados chegaram a meio da tarde, depois de terem viajado de avião. Os responsáveis das águias optaram por encurtar o tempo da viagem, considerando que na terça-feira regressam ao Norte do país, tendo em vista o encontro com o V. Guimarães, para a Allianz Cup.





O presidente do Benfica, Rui Costa, junta-se mais tarde aos jogadores e equipa técnica, depois de ter assistido à conquista da Supertaça feminina de hóquei em patins.