2022/23 está a ser de sonho para o Benfica. Pelo menos nesta fase inicial. As águias ainda não perderam e esta noite, com a goleada ao Maccabi Haifa , conseguiram mesmo acabar o Grupo H da Liga dos Campeões na 1.ª posição, à frente do todo-poderoso Paris SG. Um desfecho de certa forma inesperado - já que as águias tinham de golear para consegui-lo -, que permitiu à equipa da Luz reforçar também os seus cofres.Com efeito, feitas as contas aos ganhos até ao momento, contando o valor da entrada (38,38M€), mais os resultados da fase de grupos (13,06M€) e também do apuramento para os oitavos-de-final (9,6M€), o Benfica alcançou os 61 milhões de euros, ficando a somente 4,4M€ daquilo que conseguiu auferir na temporada passada - quando chegou aos quartos-de-final.Ora, caso consiga repetir esse apuramento esta temporada, o Benfica receberá mais 10,6M€, fazendo essa conta subir aos potenciais 71,6M€.