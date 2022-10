Benfica já garantiu mais de 58 milhões de euros na Champions

Com o triunfo sobre a Juventus e consequente apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o Benfica fez subir os seus ganhos na prova da UEFA esta temporada aos 58,2 milhões de euros.Antes do encontro desta noite, a turma da Luz tinha a sua conta nos 45,84M€, mercê da qualificação para a fase de grupos (38,38 M€) e das duas vitórias e dois empates (7,46 M€) que tinha alcançado, tendo garantido agora mais 2,8 milhões de euros pelo triunfo sobre os italianos e também, mais importante de tudo, 9,6M€ correspondentes ao passaporte para os oitavos-de-final da prova.Caso vença na última jornada em casa do Maccabi Haifa, o emblema da Luz fechará a fase de grupos com 61M€, a apenas 4,4M€ daquilo que encaixou na época passada, quando garantiu a presença nos 'quartos'. Ora, caso consiga repetir esse apuramento esta temporada, o Benfica receberá mais 10,6M€, fazendo essa conta subir aos potenciais 71,6M€.