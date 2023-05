Benfica já vendeu todos os bilhetes para o dérbi com o Sporting

O Benfica anunciou que os bilhetes a que tem direito para o dérbi de domingo à noite (20h30), em Alvalade, estão esgotados.A venda faseada arrancou nesta terça-feira e o entusiasmo dos adeptos com a possibilidade de verem a equipa sagrar-se campeã em caso de triunfo diante do Sporting fez com que as entradas disponíveis (os regulamentos estipulam 5% da lotação do recinto, sendo que no caso do José Alvalade essa percentagem equivale a cerca de 2.500 bilhetes) desaparecessem num ápice.