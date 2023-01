Benfica já voltou a pedir acesso ao processo que levou à constituição da SAD e Rui Costa como arguidos

O Benfica já voltou a requerer o acesso ao processo 5340, que levou à constituição como arguidos da SAD, Rui Costa, Soares de Oliveira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso. Depois de Nuno Brandão, advogado de Francisco J. Marques, ter admitido em Tribunal que causídicos do FC Porto já conhecem os detalhes da investigação , os advogados do clube da Luz já voltaram a pedir para poder consultar o referido processo, sentindo-se diminuídos nos seus direitos. Recorde-se que a última vez que o tinham feito tinha sido em novembro, ainda antes da constituição de arguidos.Refira-se que este é um processo que foi transferido para o DIAP do Porto, o que, segundo foi justificado aos advogados do Benfica, aconteceu por "indicação superior".Recorde-se que ainda ontem o 'Expresso' revelou que o empresário Miguel Pinho, "em nome do Benfica", terá tentado aliciar Edgar Costa com 30 mil euros para "jogar mal e não rematar" na penúltima jornada da época 2015/16, quando as águias disputavam o título com o Sporting. Esta é a informação que consta no referido processo.