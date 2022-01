Benfica junta mais três lances do dérbi para levar ao Conselho de Arbitragem

Os responsáveis do Benfica, sabe, vão anexar todas as imagens de lances que mereçam crítica, sendo que no dérbi frente ao Sporting da final da Allianz Cup houve pelo menos três que farão parte daquilo que os encarnados pretendem expôr no encontro com o Conselho de Arbitragem da FPF, cuja data ainda não é conhecida.Ao que apurámos, um dos lances que motivam queixas das águias é a entrada de Matheus Nunes sobre Weigl (aos 59 minutos) que foi sancionada com amarelo, mas o Benfica questiona a cor do cartão entendendo que podia ter sido vermelho. Outra jogada que merece reparos por parte dos encarnados é a pisadela de Sarabia a João Mário na segunda parte.Por fim, já no final do período de compensações, Henrique Araújo caiu na área numa disputa com Matheus Reis para tentar chegar ao cruzamento de Pizzi, com os responsáveis do Benfica a entenderem ter ficado um penálti por marcar.