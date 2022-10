Benfica-Juventus sem tecnologia de linha de golo: UEFA culpa obras no Estádio da Luz

A UEFA anunciou, esta terça-feira, que o jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Juventus, que se disputa hoje no Estádio da Luz pelas 20 horas, não vai contar com a tecnologia de linha de golo devido aos trabalhos realizados no recinto."A pouco tempo do jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Juventus, o clube da casa - sem o conhecimento da UEFA e do fornecedor da tecnologia de linha de golo da UEFA - realizou trabalhos no estádio, o que fez com que o sistema de linha de golo deixasse de funcionar."Infelizmente, não será possível substitui-lo e instalar um novo sistema a tempo do jogo e, portanto, este será realizado sem o uso da tecnologia".