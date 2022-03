Benfica lamenta chuva de tochas no jogo com Portimonense e garante que colaborou com as forças de segurança

O encontro entre Portimonense e Benfica foi suspenso durante oito minutos (entre os 31 e os 39) devido ao lançamento de tochas por parte dos No Name Boys para o relvado (o minuto simboliza o número de anos que o GOA tem desde a sua fundação), uma situação que os encarnados lamentaram esta segunda-feira na sua newsletter diária. O árbitro Fábio Veríssimo chegou a mandar toda a gente para os balneários, por considerar que não existiam condições para o jogo prosseguir e os jogadores do Benfica pediram inclusivamente aos seus adeptos para pararem com o arremesso de objetos."O Sport Lisboa e Benfica lamenta a interrupção do jogo realizado no passado sábado em Portimão, ainda na primeira parte, por oito minutos e vinte e quatro segundos. O Benfica colaborou, como sempre, com as forças de segurança e o promotor do espetáculo desportivo tendo em vista a sua realização em condições de segurança. De igual forma, também nas comunicações alusivas à venda de ingressos para o referido jogo, o Clube alerta sempre os seus adeptos para o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor", pode ler-se hoje na 'News Benfica'.